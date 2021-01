Camogli: il relitto di Punta Chiappa in un servizio di Rai Storia

Interessante il viaggio di Rai Storia, andato in onda ieri sera e stamattina sulla scoperta del relitto, davanti a Punta Chiappa, del “Santo Spirito” naufragato nel 1579. A scoprire i resti Gabriele Succi e Edoardo Sbaraini che, dopo il ritrovamento, avvertirono immediatamente il sovrintendente Simon Luca Trigona. Grazie alla collaborazione di “Drafinsub” la conferma che il relitto e i reperti hanno un granissimo valore archeologico; gli studi in atto potranno confermare che si tratti davvero del Santo Spirito.

Il servizio trasmesso non si limita alla recente scoperta. Propone la figura di Duilio Marcante e il filmato della posa in mare del Cristo degli Abissi nella baia di San Fruttuoso; ricorda il padre dell’archeologia subacquea Nino Lamboglia e il ritrovamento delle anfore nel mare di Albenga. Oltre a Trigona che spiega l’unicità del ritrovamento, Succi e Sbaraini che rivivono l’emozione della scoperta, molto interessanti le interviste a Renato Gianni Ridella, Giuliano Volpe, Cosimo Costa. Belli i filmati sub e quelli che propongono Camogli, Punta Chiappa, Santa Margherita Ligure.

Ci auguriamo che il Comune di Camogli chieda alla Rai di acquisirne una copia che, in una sezione filmati, potrebbe arricchire la civica biblioteca.