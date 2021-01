Camogli: aggressione, a scatenarla nessun episodio omofobo

Nei piccoli pacifici Comuni della Riviera i rari fatti di cronaca suscitano immediata indignazione, così ancora si parla di un episodio avvenuto l’antivigilia di Natale di cui Levante News aveva informato i lettori in tempo reale. Ieri è giunto alle redazioni il comunicato dei carabinieri in cui si dice che tre persone “aggredivano per futili motivi” la vittima. Escludendo quindi che siano stati motivi omofobi, ipotizzati per gli insulti profferiti, il motivo scatenante l’aggressione; epiteti riferiti, a quanto è dato sapere, da vittima e alcuni testimoni. Sarà la macchina della giustizia, ascoltate le parti, a stabilire se archiviare la denuncia o rinviare a giudizio gli aggressori.

Il luogo dell’aggressione