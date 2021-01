Borghetto Vara: frana isola 20 case in località Chiesa

di Guido Ghersi



A Borghetto Vara, località Chiesa, da qualche giorno, è isolata a causa di uno smottamento innescato dalle forti piogge, mentre circa una ventina di case, sono raggiungibili soltanto a piedi.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Del Vigo, si è mossa prontamente per riaprire al più presto il collegamento, mentre sono state interessate sia l’Enel per scongiurare interventi nell’interruzione dell’energia elettrica e la società “Iren” per mettere in sicurezza il vicino metanodotto.