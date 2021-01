Il “bigo” per movimentare le barche, posizionato sul molo Sbolgi a Bogliasco, è in pessime condizioni a causa della sua esposizioni alle azioni corrosive del mare. E’ necessario sostituirlo con un nuovo impianto costituito da una gru a bandiera su colonna con paranco elettrico a catena 2.500 chili a rotazione e carrello motorizzati. A fornirla e montarla sarà la ditta “Crosa srl” con sede in Sant’Olcese per un importo complessivo, iva compresa, di euro 55.540 euro.