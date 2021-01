Val d’Aveto: arriva turbina dal Piemonte; gara sci con 100 atleti

Due buone notizie in Val d’Aveto. Ne parliamo col sindaco Giuseppe Tassi.

La prima? “La Federazione Italiana Sci è intenzionata ad effettuare una gara sulle nostre piste nei giorni 16 e 17; ossia prima di aprire, lunedì 18, gli impianti di risalita al pubblico. Vi parteciperanno un centinaio di atleti e questo significa aprire gli alberghi e dare lavoro al paese”.

Da quando non si vedeva una nevicata simile? “Dal 1985 quando era nevicato abbondantemente anche a Genova e in Riviera. Tanta neve da garantirci le piste battute per tutto gennaio e oltre”.

Quanto nevicherà ancora? “Le previsioni danno neve fino alla mezzanotte; credo però il tempo migliori prima; poi avremo due giornate di tregua. Prima di altre precipitazioni”.

L’altra buona notizia? “L’Anas ha trovato una turbina disponibile in Piemonte e la sta portando nelle nostre strade. Gli spazzaneve sono in funzione; il problema è dove mettere la neve spalata; a bordo strada non ce ne sta più”.

E le famiglie come fanno? “Qui siamo abituati a queste emergenze. Ognuno mantiene pulita la strada davanti alla porta di casa, al negozio o al box. Ci sono otto ragazzi del posto e gli stessi consiglieri comunali che eseguono volontariamente la pulizia delle strade e aiutano chi avesse necessità”.

Aspetti negativi? “Il covid che ci ha rovinato un anno eccezionale. Speriamo che i contagi decrescano rapidamente e i turisti possano salire per sciare o immergersi in questo scenario meraviglioso”.