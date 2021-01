Ancora allerta gialla per neve oggi in val D’Aveto fino alle 15 di oggi. Di seguito la previsione Arpal anche per quanto riguarda le valli Stura e Bormida

Versanti padani di ponente (Zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida): fino alle 15 di oggi martedì 5 gennaio

Versabnti padani di Levante (Zona E, Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia): da mezzanotte alle 15 di oggi martedì 5 gennaio.