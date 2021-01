Sori: biblioteca, 43 nuovi iscritti e 1800 prestiti nell’anno della pandemia

Dalla pagina facebook della Biblioteca Civica Italo Calvino

In un anno così difficile, la cultura è stata messa in ‘quarantena’, con biblioteche chiuse dal 9 marzo al 18 maggio. Ma non ci siamo fermati: abbiamo reso possibile la lettura online di libri per bambini e stralci di romanzi e saggi.Abbiamo attivato la consegna del libro attraverso la prenotazione e la consegna a domicilio.



Dopo tale data la biblioteca è ripartita seguendo le linee guida per la sicurezza contro il contagio del Covid 19. Mascherine, disinfettanti, libri in quarantena e ingresso contingentato con divieto di accedere allo scaffale. E’ ripartito anche il servizio inter-bibliotecario con il transito del biblobus.

L’apertura al pubblico è ancora limitata alle ore della mattina ed attualmente i libri sono prestabili solo se vengono prenotati.



Nel nostro piccolo abbiamo contribuito per quanto era nelle nostre possibilità.