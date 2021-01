Sestri: sei positivi in più, ma calano i pazienti ricoverati

da Facebook Comune di Sestri Levante

Vi aggiorniamo sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Abbiamo 54 persone positive in isolamento domiciliare: rispetto a ieri abbiamo 6 nuovi casi.

Scendono invece a 7 le persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19.

Una buona notizia arriva dalla residenza protetta Le due palme: l’ultima tornata di tamponi ha dato esito negativo per tutti gli ospiti. Il personale era già risultato negativo nella tornata precedente.

Ringraziamo tutti gli operatori della struttura per il lavoro, ancora più prezioso, prestato in questo periodo difficile e abbracciamo gli ospiti e i loro familiari. Naturalmente la struttura mantiene tutte le precauzioni attivate, ma l’essere ritornati covid free dà speranza a tutti noi.