‘Santa’: deceduto il pensionato investito in via 25 Aprile

E’ deceduto, Bruno Casissa, il pensionato che la mattina del 10 dicembre scorso era stato investito da un Suv mentre attraversava sulle strisce via 25 Aprile a Santa Margherita Ligure. Soccorso dal 118, viste le sue condizioni, l’uomo era stato trasportato con l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco al San Martino di Genova. Le sue condizioni erano migliorate, poi il decesso per sopraggiunte complicazioni. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e non è stata ancora stabilita la data del funerale.