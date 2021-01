Recco: “Spazzamento stradale, attenti alle sanzioni”

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Per consentire i lavori di spazzamento meccanizzato e lo sfalcio delle cunette nelle strade cittadine, programmati dal Settore Ambiente – Servizio Igiene Urbana, il comando della Polizia locale di Recco ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 del mattino e fino a termine delle operazioni, secondo il seguente calendario valido per il mese di gennaio:

– venerdì 8 gennaio via Amalfi, via Bianchi;

– mercoledì 13 gennaio via dei Giustiniani;

– venerdì 15 gennaio via Fieschi;

– mercoledì 20 gennaio via Ippolito d’Aste;

– venerdì 22 gennaio Corso Garibaldi, dall’intersezione con Lungomare Italia al termine;

– mercoledì 27 gennaio via Liceti, tratto dall’intersezione con via San Giovanni Battista all’inizio di via Valleverde compresa la piazza antistante la scuola guida;

– venerdì 29 gennaio via Trieste.

Sarà collocata la segnaletica stradale mobile che informa gli automobilisti sulla regolamentazione del servizio 48 ore prima dell’inizio delle operazioni di pulizia.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin invitano a rispettare i divieti di sosta: “Per non intralciare lo spazzamento delle strade, ai cittadini è richiesto di non lasciare le auto in sosta nei giorni indicati per non incorrere in sanzioni e permettere ad Amiu di svolgere al meglio il proprio lavoro”.