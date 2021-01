Rapallo: da Trump a Biden, una conferenza online per capire cosa cambia

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo Culturale il Convivio del Tigullio ha organizzato per il pomeriggio del 14 gennaio 2021 ore 16.00 un incontro in streaming su piattaforma Zoom in argomento “La transizione da Trump a Biden: come cambiano gli scenari politici mondiali”.

Interverranno il Dott. Nicola Pedde, Direttore dell’Institute for Global Studies, la Dott.ssa Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice televisiva, il Prof. Mario del Pero, docente Storia Internazionale e storia della politica statunitense all’Istituto SciencesPo a Parigi.

Gli esperti ci aiuteranno a comprendere cosa accadrà con l’elezione di Biden alla Presidenza USA in politica interna, ma sopratutto in politica estera con particolare riferimento all’Europa, ai paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.

L’evento è gratuito e aperto a tutti fino all’esaurimento dei posti disponibili previa iscrizione all’indirizzo: info@ilconviviodeltigullio.it .

In prossimità dell’evento gli iscritti riceveranno il link per il collegamento.