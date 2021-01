Radio Club: “5629 ore di attività anti-covid, chiesta la pubblica benemerenza”

Da Radio Club Levante, a firma del presidente Marco Ferrini, riceviamo e pubblichiamo

Radio club Levante: 5.629 ore di attività di protezione civile “anti-covid 19” nel Tigullio

I volontari di protezione civile del Radio Club Levante, tirano le somme sulle attività svolte per la prevenzione della pandemia: fase 1 + fase 2 + fase 3 (ancora in corso).

Sono oltre 5.629 le ore di attività registrate e trasmesse alla Regione Liguria, 50 i volontari che si sono alternati con mansioni diverse in sei comuni del comprensorio, soprattutto a Chiavari, Santa Margherita e Lavagna.

Attualmente, e fino al 30 marzo 2021, i volontari dell’associazione si occupano di fare filtro all’ingresso del comune di Lavagna, dove l’ingresso al pubblico è rigorosamente selezionato, oltre ad alcuni turni di monitoraggio a Santa Margherita, da compiersi in queste festività, nelle “giornate rosse”, quindi sino a domani pomeriggio.

Il presidente Ferrini, in considerazione della mole di attività svolta, spesso in condizioni di particolare stress e rischio, ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile, la concessione della Pubblica Benemerenza a titolo collettivo, come riconoscenza dei sacrifici compiuti dai propri volontari.