Nuovo decreto: fine settimana arancione; l’11 scuola in presenza

Conte, il governo, la maggioranza, gli scienziati, la cabina di regia e gli esperti hanno deciso le norme in vigore da giovedì 7 a venerdì 15: l’Italia sarà in giallo salvo il fine settimana del 9 e 10 che sarà arancione. Dopo il braccio di ferro, scuole in presenza da lunedì 11. Vietato spostarsi da regione a regione se non con autocertificazione e motivi di lavoro, salute, emergenza. Restano il coprifuoco e le varie norme legate all’apertura dei pubblici esercizi.

Oggi (vigilia) e domani (Epifania) siamo in zona rossa.

*****

Giorni rossi

Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Giorni arancione

Nei giorni ‘arancioni’ durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali