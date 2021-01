Lettere/ “Recco, la pericolosità del marciapiedi”

Da Mario Servetto riceviamo e pubblichiamo

Segnalo quanto segue

Leggo della prossima apertura di due nuovi bar a Recco in “zona Suffragio”.

Non commento la scelta ma rilevo ancora una volta, quanto l’Amministrazione “Pro Tempore” della Città di Recco, non sia conoscenza della realtà del territorio.

Tralasciando altri problemi vorrei solo segnalare che nel caso specifico non è stata considerata la pericolosità esistente in via Roma davanti al civico 122, uno dei locali di cui è prevista l’apertura, dove il marciapiede non ha la larghezza regolamentare ma soprattutto dell’esservi un forte dislivello fra il piano di accesso al locale e la quota del marciapiede.

Tale dislivello è in parte protetto da un corrimano, costringendo i pedoni ad invadere la sede stradale, ma soprattutto per la parte non protetta da corrimano e dove sono dei gradini longitudinali al marciapiede è presente una condizione di pericolo molto elevato. Il rischio è che una persona anche casualmente metta un piede in fallo o scivoli, per averne un gravissimo danno.

Ci auguriamo che con la nuova apertura di un esercizio commerciale, la condizione di elevata pericolosità venga finalmente sanata.