Lettere/ “L’amministrazione trasparente e la Corte dei conti”

Da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

Sui siti istituzionali della pubblica amministrazione troviamo sempre il link “amministrazione trasparente”, una presa in giro se leggiamo oggi due importanti notizie, certamente interessanti per i cittadini

dal sito Repubblica.it sezione Genova troviamo due articoli che “linko”

il primo riguarda la mancata trasparenza (per usare un eufemismo) sui fondi donati dai cittadini per emergenza Covid alla regione liguria, fondi dei quali si ignora la destinazione….

Un resoconto poco chiaro, ” per nulla trasparente” delle varie donazioni fatte dai privati cittadini e sull’utilizzo dei fondi pubblici per il contrasto dell’emergenza Covid in Liguria. E siccome la legge sulla trasparenza dice che “è diritto dei cittadini essere messi a conoscenza”, la Procura presso la Corte dei Conti apre un’inchiesta,

https://genova.repubblica.it/cronaca/2021/01/05/news/donazioni_per_l_emergenza_covid_inchiesta_aperta_dalla_corte_dei_conti-281217089/

il secondo articolo riguarda le tariffe di trenitalia

Liguria, Trenitalia doDura sentenza del Consiglio di Stato: “Improprio evocare segreti industriali in una situazione di monopolio”. Vittoria di associazioni, albergatori e cittadini delle Cinque Terrevrà rivelare i segreti sugli introiti della super tariffa 5 Terre

https://genova.repubblica.it/cronaca/2021/01/05/news/liguria_trenitalia_dovra_rivelare_i_segreti_sugli_introiti_della_super_tariffa_5_terre-281229138/

Nonostante il link “amministrazione trasparente” siamo ben lontani da questo obiettivo…personalmente penso male delle nostre amministrazioni in tema di trasparenza…e di buona fede.