Lavagna: Claudia Bianchi nel direttivo dell’Istituto Devoto-Marini-Sivori

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto “Opere Pie Riunite Devoto – Marini – Sivori” di Lavagna è composto da cinque membri: uno di diritto, nominato dal sindaco è un discendente dei fondatori del Pio Ritiro Giuseppe Devoto; uno di diritto, nominato dal sindaco è un discendente del fondatore della Casa di Riposo Benedetto Marini; un consigliere di diritto, in rappresentanza della Famiglia Sivori, è il parroco pro tempore della Chiesa di Santa Giulia di Centaura in Lavagna; il quarto membro è in rappresentanza della Regione Liguria; il quinto in rappresentanza del Comune di Lavagna.

Poiché lo scorso 9 dicembre è deceduta la dottoressa Giovanna Careddu, che rivestiva la carica di presidente dell’Istituto “Opere Pie Riunite Devoto – Marini – Sivori”, è stato necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione. Due i soggetti interessati; la scelta è caduta sulla dottoressa Claudia Bianchi.