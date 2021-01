Diga foranea porto di Genova, presentazione lavori

Dopo la presentazione della nuova diga foranea del porto di Rapallo, il giorno dopoo a Genova verrà presentata la nuova diga foranea del porto di Genova La conferenza stampa avverrà in presenza e in streaming, saranno presentati gli obiettivi e il programma del progetto e sarà illustrato il calendario di incontri del Dibattito Pubblico, dedicati alla presentazione dell’opera e alla raccolta di osservazioni e proposte sulle alternative d’intervento per la sua realizzazione.

Alla conferenza in programma a Palazzo San Giorgio parteciperanno: Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Marco Bucci, sindaco di Genova; ammiraglio Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria e comandante Porto di Genova; Marco Rettighieri, responsabile di attuazione del “Programma Straordinario di investimenti urgenti” del Porto di Genova; Antonio Lizzadro, project manager di Technital SpA e responsabile della progettazione; Andrea Pillon, coordinatore del Dibattito Pubblico, Avventura Urbana