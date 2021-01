Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Chiavari informa la cittadinanza che, per motivi legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, la tradizionale fiera di Sant’Antonio prevista per il 16 e 17 gennaio 2021 è sospesa e verrà ricalendarizzata appena le condizioni emergenziali e normative lo consentiranno.