Camogli: episodio omofobo, scattano le denunce

L’antivigilia di Natale, mercoledì 23, nel tardo pomeriggio in piazza Colombo a Camogli si è verificato un episodio di cui Levante New ha informato i lettori in tempo reale. Alcuni testimoni avevano avvertito di quanto stava accadendo i carabinieri, giunti tempestivamente sul posto ed in grado quindi di identificare ed ascoltare le persone coinvolte (tutte residenti in loco) e, nei giorni successivi, diversi testimoni.

Secondo quanto appreso, un cinquantenne sarebbe stato aggredito da un uomo, noto in paese perché ristoratore, che era in compagnia del figlio e di un altro giovane entrambi maggiorenni. L’aggredito riportava la frattura di un braccio e un trauma facciale. Sono ovviamente scattate le denunce. La posizione di chi ha aggredito potrebbe essere aggravata dal fatto che nei confronti della vittima sarebbero stati profferiti insulti omofobi. La notizia ha fortemente impressionato la quieta popolazione camogliese, che ripudia episodi di violenza e manifestazioni omofobe.