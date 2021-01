Val Graveglia: l’anno nuovo comincia dalla solidarietà

Dalla Pro Loco della Val Graveglia riceviamo e pubblichiamo



“Non cosa posso comprare, ma cosa posso donare”, “Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri”… Parole coinvolgenti, indirizzate al mondo intero nelle ultime festività. Parole che toccano profondamente in questo periodo così difficile. Parole che hanno avuto un’eco anche a Ne, dove la Pro Loco ha organizzato una lotteria, con prodotti locali offerti dalle aziende del Territorio, i cui proventi sono stati destinati agli altri, di cui non bisogna dimenticarsi mai, ma soprattutto nelle feste di un anno così particolare.

Lunedì 4 gennaio 2021 è stato consegnato materiale didattico (pennarelli, pastelli ad olio e album da colorare) ai ragazzi diversamente abili della struttura “Il Sorriso” di Reppia, assieme a dolci e bevande anche per i loro animatori. Gli anziani della residenza “La Margherita” di Botasi hanno ricevuto pezzi di formaggio grana, panettoni e spumanti, sia per loro che per gli operatori. Inoltre alla “Croce Verde Chiavarese, Sezione di Ne” , è stato destinato un assegno, come donativo per la Pubblica Assistenza, oltre a dolci e bevande per i volontari.

È significativo che il gruppo, con buoni principi di una volta e lo spirito giovanile, che dà anima e forza alla Pro Loco Val Graveglia, abbia confezionato con cura i pacchi, e soprattutto sia stato unito nella solidarietà per la consegna in Valle dei donativi, accompagnato anche da una rappresentanza del Comune di Ne. Piccoli gesti concreti per delle persone del nostro Territorio, in aggiunta alle consegne capillari che i Servizi Sociali Comunali hanno già attivato in tutti questi mesi. Quest’ultima iniziativa ha potuto essere organizzata dalla Pro Loco grazie alla generosa disponibilità delle nostre Aziende artigiane, agricole, agrituristiche, ristorative, commerciali, e al nostro frantoio storico, che hanno messo a disposizione i loro prodotti per la lotteria.

L’estrazione dei premi per i numerosi utenti che hanno condiviso lo sforzo collettivo, sarà trasmessa in diretta FB e avverrà sabato 9 gennaio, dalle ore 15, nella sala consiliare del Comune di Ne, che si ringrazia per la fattiva collaborazione.