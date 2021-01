Val di Vara: allerta neve, si lavora per mantenere libere le strade

Dall’ufficio comunicazione della provincia de La Spezia riceviamo e pubblichiamo

“In queste ore, così come negli ultimi quattro giorni, il personale tecnico della Provincia sta operando, praticamente senza sosta, nell’alta Val di Vara per garantire la fruibilità delle strade segnate da abbondanti nevicate.

Il lavoro del servizio viabilità proseguirà anche nei prossimi giorni, infatti è prevista un’attivazione straordinaria in quanto lo strato nevoso e la quantità di neve sugli alberi ai margini delle strade richiedono una continua presenza dei nostri mezzi, specialmente nella zona del Passo del Bocco. Non siamo infatti ancora nella fase dei bilanci, ma in quella in cui è richiesto il massimo impegno per fare fronte alle necessità dei vari comuni dell’entroterra spezzino.

Nei prossimi giorni vi saranno ulteriori precipitazioni, quindi è necessaria la massima prudenza sulla strade evitando spostamenti non strettamente necessari, sempre e comunque utilizzando veicoli adeguati e con gli accorgimenti tecnici previsti.

Da parte mia e di tutta l’Amministrazione esprimo un sincero ringraziamento a chi sta lavorando sulle strade, senza sosta, per limitare al minimo i disagi.”