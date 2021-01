Val d’Aveto: “Neve spalata, non c’è più posto. Il 18 piste aperte”

Le strade, tranne quella superiore del Monte Penna e quella di Alpepiana, sono tutte percorribili. Dice Giuseppe Tassi, sindaco di Santo Stefano d’Aveto: “Le strade sono percorribili, sia quelle di cui ha cura l’Anas e le altre di cui si occupa la Città metropolitana; sono pulite anche le comunali. Il problema adesso è che non sappiamo più dove mettere la neve spalata. Non c’è più posto a bordo strada. Ho chiesto alla Città metropolitana se mandano un camion dove caricare la neve per andarla a gettare dove è possibile accoglierla”.

Prosegue Tassi: “Quanto alle piste, aperte per consentire a una ventina di atleti tesserati di allenarsi, saranno aperte al pubblico da lunedì 18”

Nevicate previste ancora durante la notte e domani con allerta gialla.

Alcune bellissime foto scattate quest’oggi