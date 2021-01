Sestri: “Villa loto, petizione su park e scalinata”

Da Albino Armanini consigliere comunale di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente interpellanza relltiva alla riqualificazione di Villa Loto

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Accertato che il 24 gennaio 2020 è stata protocollata con numero 2730 del 24/01/2020 una petizione ad oggetto “Petizione per la realizzazione di un parcheggio ed il ripristino della scalinata a servizio della zona alta di Villa Loto”, nella quale è scritto: “Noi sottoscritti proprietari, residenti o in qualsiasi modo aventi diritto all’utilizzo della strada che conduce nella zona alta di Villa Loto, compresi la società dell’acqua potabile, Chiediamo che venga fatto il possibile per la realizzazione di un parcheggio adeguato alle esigenze di tutte le persone che attualmente la utilizzano;considerando inoltre chela zona interessata del paese ha, a nostro avviso, buone possibilità di espansione e miglioramenti. Chiediamo quindi di trovare un accordo con i proprietari dei terreni interessati al fine di poter realizzare il parcheggio. Realizzando quanto chiesto, inoltre, si verificherebbero presumibilmente una maggiore disponibilità di parcheggi liberi nella zona del piazzale della chiesa di Villa Loto. Vorremmo inoltre che fosse ripristinata in modo adeguato la scalinata che dal piazzale della chiesa porta alla zona alta di Villa Loto, la quale è stata vistosamente danneggiata dai lavori realizzati nell’ex scuola (con tanto di tubi dell’acqua a vista). Inoltre sarebbe necessaria la realizzazione di una condotta dell’acqua piovana – attualmente inesistente – in grado di consentire il corretto deflusso della stessa”.

Accertato che la petizione in oggetto è corredata di ventinove firme;

Vista la delibera di Consiglio 78 del 24/09/2020, ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023” e l’allegato DUP 2021-2023;

Rilevato che non sono menzionate opere pubbliche che vadano nella direzione indicata dai firmatari la petizione

Constatato che a tutto dicembre 2020 la situazione è rimasta immutata se non addirittura peggiorata per la comparsa di cartelli che limitano la proprietà privata, che indicano divieto di parcheggio fuori dalla carreggiata e pericolo per frane e caduta alberi;

Rilevato che la scalinata che porta al paese alto è compromessa, con scalini diroccati e scavati dalla pioggia, infestati dalle erbacce che rendono pericoloso il transito specialmente di persone anziane;

Considerato chela frazione di Sestri Levante se avesse servizi adeguati potrebbe avere un rilancio abitativo ed essere un punto di riferimento per giovani che desiderassero tornare a Pagina risiedere fuori delle città, magari sistemando case abbandonate e tenendo in ordine il territorio;

Interpellano il sindaco e l’assessore competente

Per sapere se e in quale modo intendano affrontare i problemi logistici e di sicurezza indicati dai firmatari la petizione.