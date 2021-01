Sestri: “Strada tra Loto e San Bernardo, alberi pericolosi”

Da Albino Armanino, consigliere comunale e capogruppo Lega Liguria Salvini a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo il testo circa la pericolosità della strada da Villa Loto a Villa Cascine a motivo di alberi pericolanti

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Vista la delibera di Consiglio 78 del 24/09/2020, ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023” e l’allegato DUP 2021-2023;

Verificato che fra le opere pubbliche da realizzare viene indicata la messa in sicurezza strada Loto – San Bernardo;

Visto il “Regolamento comunale di polizia urbana” il quale all’art. 13 recita:

“1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, confinanti o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami nonché di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non compromettere la visibilità dei conducenti o costituire pericolo od intralcio perla circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. E’ fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sul suolo pubblico.

3. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili,hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Il fogliame i rami, le sterpaglie e le siepi non devono incombere sul suolo pubblico creando potenziali situazione indecorose, di pericolo o disagio per la pubblica incolumità. La disposizione vale anche per il verde condominiale

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 € a 500€.”

Accertato che la strada che collega Villa Loto a Villa Cascine attraversa un bosco caratterizzato da alberi inclinati, addossati ad altri o addirittura caduti;

Accertato che la strada è frequentata dagli abitanti della zona, oltre che da mezzi pubblici

Considerato che la caduta dei tronchi pericolanti potrebbe causare incidenti;

Interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere in che modo e in quali tempi intendano provvedere alla messa in sicurezza della strada in oggetto.