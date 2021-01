Scuole: vertice in Prefettura per prevenire resse su bus e treni

Dall’ufficio stampa della Prefettura riceviamo e pubblichiamo

In vista della ripresa della lezioni in presenza degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, si è tenuta nel pomeriggio odierno una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Carmen Perrotta, per delineare il piano dei controlli volti a prevenire situazioni di assembramento sui mezzi di trasporto, nei pressi degli istituti scolastici nonché delle fermate dei bus e dei treni ove è prevista una potenziale maggiore concentrazione di utenti.

All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, anche rappresentanti della Regione Liguria, del Comune di Genova e delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro (AMT, ATP e Trenitalia).

I suddetti controlli vedranno il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, delle Polizie locali, del volontariato di protezione civile e del personale delle citate aziende di trasporto pubblico locale, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.