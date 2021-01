Scuola: le iscrizioni (online) da oggi al 25 gennaio

Dal sito del ministero

Le iscrizioni a scuola sono ancora più facili!

Da quest’anno una nuova interfaccia grafica semplice e intuitiva e un assistente virtuale ti guideranno nella compilazione della domanda

Informazioni principali

Le date da ricordare:

4 gennaio 2021, Apertura iscrizioni dalle ore 08:00

25 gennaio 2021, Chiusura iscrizioni alle ore 20:00



Attenzione:

Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.

Registrazione

Per accedere al Servizio devi essere Registrato. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Se sei già registrato non dovrai ripetere tale operazione. Se hai un’identità digitale SPID non devi fare la registrazione e puoi accedere al servizio a partire dal 4 gennaio 2021.



Iscrizione

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.