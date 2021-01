Santo Stefano d’Aveto: grande impegno, viabilità sicura (2)

Una nevicata eccezionale come non accadeva da almeno vent’anni. La Val d’Aveto “sommersa” dalla neve ha offerto uno scenario da favolosa. Anche la viabilità è andata bene. Franco Senarega, responsabile per la Città metropolitana della Viabilità è soddisfatto: “Mi sembra che la macchina sulle strade provinciali abbia funzionato egregiamente; tutto era predisposto e oliato; spargisale e spazzaneve hanno lavorato senza sosta, e i risultati ad oggi sono ottimali”.

Il sindaco di Santo Stefano, Giuseppe Tassi, è soddisfatto anche della gestione dell’Anas che assicura la percorribilità della strada”. Ora l’attesa è per la notte e la giornata di domani con una nuova allerta gialla.