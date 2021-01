Ruta: località Bana, due nuovi tratti di rete fognaria

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Approvati a dicembre 2020 i progetti esecutivi per la realizzazione di due tratti di rete fognaria nella via consortile e vicinale adiacente a via De Gregori in prossimità del confine con il Comune di Rapallo (lotto 5) e in via Chiesa Vecchia Bana (lotto 6), nel tratto compreso tra la piattaforma ecologica e la fine della strada carrabile. I progetti prevedono inoltre il completo rinnovamento della rete acquedottistica e la riasfaltatura dei tratti carrabili interessati. A gennaio partirà la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori che inizieranno entro la primavera 2021. Valore dell’intervento 829.000 euro, finanziati tramite tariffa d’ambito di cui al Programma degli Interventi 2020/2023 attuato dalla Città Metropolitana di Genova – 2020/2023. Questi tratti vanno a unirsi ai lotti già realizzati in via De Gregori per un totale di 2 milioni di euro. Sempre a dicembre scorso, il Comune di Camogli ha ottenuto un contributo governativo di oltre 89.000 euro che verrà utilizzato per spese di progettazione definitiva esecutiva per la messa in sicurezza di via De Gregori. È stato possibile beneficiare di tale contributo grazie alla presentazione della richiesta basata su un progetto preliminare già approvato