Recco: scuola via Massone, nuovi bagni, quasi finiti

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Proseguono speditamente i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici nell’ala sud-est, primo e secondo piano della scuola elementare e media di via Massone, per garantire il completamento dell’intervento.

“Per questa Amministrazione l’edilizia scolastica è una priorità – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – e lo abbiamo dimostrato con gli innumerevoli interventi effettuati sugli edifici di competenza comunale, anche in relazione alle opere di adeguamento funzionale degli spazi didattici in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Ringraziamo gli uffici tecnici comunali per il grande lavoro svolto”. L’intervento, per un valore di 38mila euro, si avvale anche del finanziamento proveniente dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr).

Intanto si è concluso anche il percorso di messa in sicurezza degli alberi di alto fusto, sempre nelle scuole di via Massone, attraverso la potatura con la tecnica del treeclimbing (arrampicata su alberi con funi e dispositivi appositi). Con questi interventi il Comune risponde alle sollecitazioni che provengono dal mondo della scuola e dai cittadini. “E’ stata scelta questa tecnica perchè è in grado di fornire operazioni dettagliate e naturali per lo sviluppo e il corretto mantenimento delle piante” aggiungono il sindaco Gandolfo e l’assessore Peragallo.