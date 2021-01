Portofino: limitazioni al traffico a partire dal Covo

Fino al 31 dicembre 2021, la circolazione veicolare è vietata tra il Covo di Nord Est e Portofino ai veicoli aventi lunghezza superiore a 6,00 metri e/o larghezza superiore ai 2,30 metri.

Per quanto riguarda il Comune di Portofino il divieto riguarda Via Duca degli Abruzzi, VialeBaratta/Odero e nel centro abitato Via del Fondaco, Piazza Libertà, Via Roma, P.piazza Martiri Olivetta, Molo Umberto I.

Sono esclusi dal presente divieto i seguenti veicoli che effettuano servizio pubblico di linea per il trasporto persone

a) Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti;

b) Militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) Utilizzati da Enti proprietari o concessionari delle strade per urgenti motivi di servizio;

d)Delle amministrazioni comunali o per conto delle stesse che effettuano servizi di N.U. e/o

e) smaltimento rifiuti purché muniti di apposita documentazione prevista;Appartenenti al Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane purché contrassegnati con

f) emblema“PT” o“Poste Italiane” in lettere nere su disco giallo, nonché quelli di supporto purché muniti di documentazione apposita rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni; Del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) Adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione

h) e consumo; Adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani, periodici, prodotti per uso

i) medico, latte, escluso quello a lunga conservazione o di liquidi alimentari purché, in questo ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso; Autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

j) Veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

k) Autorizzati per lavori in nome e per conto del Comune di Portofino;

l) Veicoli impiegati per soccorso stradale e rimozioni durante gli interventi rispettiv