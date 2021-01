Ponte Morandi: “Cento posti di lavoro appesi a un filo”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

“Il posto di lavoro per un centinaio di persone è appeso a un filo. Sono quelli che hanno aiutato Genova e il Paese durante l’emergenza causata dal crollo di Ponte Morandi. Nel frattempo c’è stata una proroga con fondi regionali in attesa di una modifica legislativa del “Decreto Genova” ma senza un atto del governo nei prossimi giorni, resteranno senza lavoro. Forza Italia auspica una analoga unanimità a livello parlamentare per arrivare alla stabilizzazione definitiva dei precari e non disperdere professionalità di assoluto rilievo”.

Lo hanno scritto in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.