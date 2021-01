Pieve: nuova carta d’identità elettronica, come ottenerla

Ecco come ottenere la carta di identità elettronica a Pieve Ligure

Dal sito del Comune

Caratteristiche della nuova Carta di identità elettronica: Il nuovo documento d’identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. E’ dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Vale come documento di identità e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l’espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell’Area Schengen. Per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari), maggiorenni e minorenni, viene sempre rilasciata non valida per l’espatrio. La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma il documento verrà spedito entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente. Le carte d’identità in formato cartaceo od elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza. La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza e la sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza.

Nel dettaglio: • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; • 10 anni per i maggiorenni. Attualmente la carta di identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Chi può richiederla. I cittadini residenti a Pieve Ligure. Viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità e a coloro ai quali la carta d’identità risulta scaduta. Inoltre viene rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità. Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda la CIE valida per l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l’espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando sul documento del minore di 14 anni non è riportato il nome dei genitori, è consigliabile, per recarsi all’estero con i genitori, munirsi di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Commissariato la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).

Avviso importante I tempi per l’acquisizione e l’inserimento dati, foto e impronte digitali per il rilascio della CIE si aggirano sui 30 minuti. Pertanto i cittadini che hanno il documento in scadenza (il rinnovo si può richiedere 180 giorni prima della scadenza) sono invitati a richiedere appuntamento per la richiesta dei documenti elettronici con congruo anticipo.

Costo Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,20. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 fissa in Euro 16,79 il rimborso in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione, al quale vanno aggiunti i diritti fissi di segreteria per un totale di Euro 22,20.

Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dati.

Documentazione E’ necessario esibire una fotografia formato tessera, che verrà poi restituita, o presentare la foto su supporto digitale USB in formato JPG, dimensione massima 500KB e 400 DPI, larghezza 35 mm altezza minima 45 mm.

Il richiedente dovrà consegnare all’Ufficiale d’Anagrafe il documento scaduto. In caso occorra richiedere la CIE per smarrimento o furto del precedente documento – cartaceo o elettronico che sia – è necessario esibire la denuncia presentata presso le Forze dell’ordine. E’ consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere piùspedite le procedure per l’acquisizione dei dati. Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente a causa di malattia grave, un suo delegato (ad es. un familiare) dovrà recarsi presso l’Anagrafe con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la precedente carta d’identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedirla CIE. Effettuato il pagamento concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

Tempi di consegna Consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo indicato dal richiedente. La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato. Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico).

Per l’accesso al servizio, sarà necessario prenotare un appuntamento recandosi all’Ufficio Anagrafe, ubicato inViaRoma n° 54, pianoterra, in orario di ufficio (tutti giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00) o telefonando al numero 010 346 0861, per la prenotazione viene richiesta la comunicazione del cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e numero di telefono.

Altre informazioni Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni residenti nel Comune di Pieve Ligure possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).