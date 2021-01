Lettere/ “San Michele, pessimo stato della spiaggia di Trelo”

Da Mario Piana riceviamo e pubblichiamo

Segnalo il pessimo stato della spiaggia di Trelo a San Michele di Pagana. Il Comune nonostante segnalazioni non è intervenuto per portare via detriti, oggi sono in corso anche dei lavori di Iren per cercare di sistemare la fognatura e gli stessi operai hanno avuto difficoltà causa la grande quantità di detriti presenti. Non è la prima volta che il problema si presenta ma il fatto è che nonostante il sindaco e altre personalità parlino (a sproposito) di San Michele come perla del turismo, in realtà fanno di tutto per lasciarla nell’incuria e in condizioni schifose. Sperando che questo sfogo porti a qualche risultato.