Lettere/ “Portofino, quando non esisteva l’area marina”

Da Umberto Masucchi riceviamo e pubblichiamo

Ci saranno anche dei benefici nelle riserve marine. Ma vorrei sapere quali e per chi. L’esempio della Riserva marina di Portofino ce lo abbiamo davanti. Prima che facessero il parco marino c’erano residenti pescatori che potevano pescare liberamente. E questo spesso voleva dire integrare con i pesci pescati il pranzo e la cena. Da quando c’è la riserva, lentamente hanno progressivamente impedito la pesca ai residenti. Oggi se un residente vuole andar a pescare deve fare tesserino e pagare annualmente una tassa. Siamo arrivati a questo.

Alla maggior parte della gente probabilmente non interessa perché non ci sono rimasti molti pescatori ormai. Non si può più andare a pescare liberamente perché dobbiamo fare delle riserve dove portarci i turisti. Sub e diving e spiagge sempre più a pagamento. C’è chi ci guadagna da questo. Non certo i pescatori che hanno perso il mare. Non si può più andare a pescare in questo mare; poi però dobbiamo comprare il pesce che arriva da chissà dove. Per il dio turismo questo e altro. E il mare era meno inquinato quando c’erano solo i pescatori di adesso quando in estate è pieno di motoscafi.