Lettere/ “Lunga vita a parchi e alle riserve naturali”

Da Francesco Bertolino riceviamo e pubblichiamo

Noto con preoccupazione la comparsa sempre più frequente di lettere a tema “i parchi naturali sono inutili”, tutte basate sul ragionamento che i parchi servano solo ad attirare turismo becero e mettano in difficoltà gli abitanti del luogo con proibizioni e burocrazie.

Posso anche concordare sulla questione del turismo becero e dello scarso rispetto delle masse verso sentieri e affini, ma credo che nelle suddette lettere ci sia un grave equivoco di fondo: i parchi naturali e le aree protette non sono stati istituiti per attirare turisti e motoscafi (e anzi dovrebbero impedirne in larga misura l’accesso), bensì per difendere gli ecosistemi dagli atti predatori degli esseri umani, siano essi turisti mordi-e-fuggi, abitanti del luogo o possessori di seconde case. Per chi nel 2021 ancora avesse dei dubbi, questo è lo scopo primario delle riserve naturali.

O vogliamo aprire mari e monti a caccia e pesca indiscriminati, abbandonare i territori del monte di Portofino alle speculazioni edilizie? Abbiamo già dimenticato che, un paio di giorni dopo l’emergenza climatica di due anni fa, c’era già chi si stava costruendo il vialetto in cemento in area protetta, abusando di proposito dei decreti emergenziali?

Il valore dei parchi non si discute, semmai che vengano ascoltate seriamente le lamentele dei residenti per “allargare” un minimo le maglie della burocrazia laddove questa soffochi in maniera eccessiva le libertà individuali senza un vero ritorno in termini ambientali. E vengano al contempo limitate le privatizzazioni e le aree a pagamento, che riempiono le tasche di pochi senza vantaggio alcuno per la natura e la società.

Per il resto, lunga vita a parchi e riserve naturali