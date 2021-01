Lavagna: decessi per cause incerte, il Comune paga

Ci sono tanti decessi che passano sottosilenzio e che i cronisti non sempre riescono a intercettare o decidono di non pubblicare per ragioni diverse. Decessi anche per ragioni particolari.

Non sappiamo a chi si riferiscano, e per quali cause, le morti delle due persone cui fanno riferimento altrettante determine dirigenziali del Comune di Lavagna. E’ però perlomeno strano che il Comune debba pagare le spese di trasporto di salme. Lavagna, inoltre, come sede dell’obitorio della Asl 4, si trova a volte a pagare le spese di funerali di persone morte senza avere parenti che paghino le spese di sepoltura.

DETERMINA di impegnare la somma complessiva pari ad € 797,00 esente I.V.A. bolli compresi richiesta da Amiu Genova spa Divisione Servizi Funerari per il recupero ed il trasporto della salma di Z.F., avvenuto in data 24.09.2020, su disposizione dei Carabinieri della Stazione di Lavagna, a seguito decesso avvenuto in Lavagna Via Franzoni 2/16 per cause non accertabili, provvedendo quindi al trasporto all’Istituto di medicina legale di Genova.

DETERMINA di impegnare la somma complessiva pari ad € 797,00 esente I.V.A. bolli compresi richiesta da Amiu Genova spa Divisione Servizi Funerari per il recupero ed il trasporto della salma di M.F., avvenuto in data 21.10.2020, su disposizione dei Carabinieri della Stazione di Lavagna, a seguito decesso avvenuto in Lavagna Via Tedisio 135 per cause non accertabili, provvedendo quindi al trasporto all’Istituto di medicina legale di Genova.