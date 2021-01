Cogorno: rifiuti, domani niente conferimento della carta in zona bassa

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Cogorno avvisa l’utenza della zona bassa che causa chiusura dell’impianto, i rifiuti inerenti carta/cartone, per le utenze domestiche e non domestiche, non dovranno essere conferiti nella giornata di martedì 5 gennaio 2021.

I rifiuti potranno essere conferiti, straordinariamente per le utenze domestiche, Giovedì 7 Gennaio 2021 nei soliti orari.

L’amministrazione ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione.