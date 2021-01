Cogorno: “Danni da fauna selvatica, ecco a chi rivolgersi”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Cogorno sostiene la Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria, e invita la cittadinanza, in caso di danneggiamenti nell’ambito agricolo e non solo, a contattare alcuni numeri utili.

“La situazione della fauna selvatica è insostenibile, deriva soprattutto dalla preoccupazione degli agricoltori e, ne consegue una marcata diminuzione del valore dei terreni che rischiano di rimanere incolti – ha dichiarato l’assessore comunale con delega al decoro urbano, Franca Raffo -. La devastazione dei cinghiali, nutrie e caprioli causano pericoli non solo in agricoltura, ma nei centri cittadini e nelle proprietà private. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Cogorno, non possono e non vogliono arrendersi alla situazione, in quanto il problema va affrontato nell’interesse di tutti. Vogliamo che la fauna selvatica venga gestita con piani di contenimento, dato che i danni subiti dai privati cittadini, anche nel nostro territorio, stanno diventando molto seri”.

L’Amministrazione Comunale, dunque, invita tutti i cittadini che si trovano o che si troveranno in situazioni di emergenza, di segnalarlo al numero di telefono 324 6289489 (Whatspp/Telegram/ SMS) e indirizzo

mail: dannidaselvarici@gmail.com, inviando foto, data, luogo e descrizione del danno.