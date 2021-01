Chiavari: “Dagli auguri di Mattarella al duello Toti-Lega”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

questa è la prima newsletter del nuovo anno. Un anno che inevitabilmente tutti abbiamo caricato di aspettative: deve essere l’anno della svolta, del cambiamento e della ripartenza sociale ed economica di tutti i paesi che hanno subito le gravi conseguenze della pandemia legata al COVID19.



Il discorso di fine anno di Mattarella

L’ultimo giorno dell’anno, come da tradizione, il Presidente della Repubblica ha tenuto il discorso di fine anno, facendo la somma di quanto successo e per unire i puntini di quello che possiamo augurarci succeda nel prossimo.

Quello di Sergio Mattarella è stato il discorso di fine anno tra i più ascoltati della storia della Repubblica, indice non solo del fatto che la maggioranza degli italiani si è attenuto alla regole del festeggiamento in casa, ma che il Presidente si riconferma per l’ennesima volta quella guida del Paese in cui tutti poniamo una grande fiducia e una grande speranza.

Sono molti i punti salienti del suo discorso, dalla richiesta di un fronte unito che non faccia insidiare lotte intestine e partitiche che non gioverebbero al paese e alla sua tenuta, sino alla campagna vaccinale.

“E’ un dovere vaccinarsi. Io lo farò, appena sarà il mio turno” ha dichiarato, sottolineando l’importanza della campagna anche tra il personale medico sanitario che in questi mesi ha tanto fatto per il nostro paese, e continua a fare.

Vaccini

La campagna vaccinale più grande di sempre è la sfida che abbiamo di fronte il nuovo anno: saranno mesi complicati in cui sarà necessario non abbassare la guardia, continuando ad attenerci alle regole per non rendere vani tutti gli innumerevoli sforzi che tutte le categorie lavoratrici ed economiche hanno fatto.

Ed è proprio sui vaccini e sulla campagna vaccinale che ho intenzione di improntare la prima diretta Facebook dell’anno, proprio perché la ritengo un passo fondamentale per quello che stiamo vivendo, perché c’è molta confusione sul tema, con centinaia di opinionisti/virologi dell’ultimo minuto che non aiutano, e non danno neppure la possibilità di sciogliere dubbi e domande legittime, e consentire di avere una informazione chiara in merito, con il risultato di una sfiducia nei confronti della medicina e della scienza che non possiamo permetterci.

Ne parlerò quindi con il medico e responsabile PD della sanità in Liguria Andrea Telchime, sabato 9 gennaio sulla mia pagina Facebook alle ore 14.30. Se avete già qualche questione da porre, scrivetemi pure qui

Toti e la Lega

I problemi in Regione non si sono fatti attendere, e gli evidenti problemi interni alla maggioranza sono esplosi pubblicamente proprio nei primi giorni dell’anno quando il Presidente Toti congratulandosi con le famiglie dei nuovi nati del 2021 è stato costretto ad andare allo scontro con l’ex Assessore, e attualmente Consigliere, della Lega Stefano Mai che per cercare un minuto di notorietà ha deciso di utilizzare la nascita di una bimba per parlare del No allo Ius Soli da parte della Lega.

Notorietà che è arrivata, mettendolo alla berlina per il suo comportamento medioevale, a livello nazionale. Immagino che ne sia pure lieto, visto che nei suoi cinque anni precedenti da assessore non era riuscito ad ottenere nulla di vagamente vicino.

E’ ovviamente un bene che il Presidente Toti (a cui va la solidarietà per le recenti minacce subite) si sia schierato apertamente a favore della dell’umanità, ma su due argomenti vorrei comunque riflettere per portare più a fondo questa dichiarazione:

Toti ha comunque quel tipo di compagni di viaggio: la destra estremista, populista e xenofoba fa parte della maggioranza. Una destra che “si tiene in casa”, e da cui in cinque anni non si è mai preso le distanze. Se c’è un cambiamento di impostazione, ne sono lieto, e dovrebbe essere coerente nel modo di fare politica.

Toti dichiara che lo Ius Soli comunque è un tema nazionale su cui la Regione non può fare nulla: falso. Non so se sia un modo per non parlare dello scontro, ma la Regione ha un ruolo nell’integrazione e nei percorsi reali di costruzione di una cittadinanza inclusiva. Le politiche dell’abitare, la riforma della scuola, le politiche attive del lavoro, sono solo tre basi di partenza da cui la Regione potrebbe partire per fare un vero lavoro di integrazione di tutte quelle persone, uomini donne e bambini, che come dice lo stesso Presidente sono liguri perché nati in Liguria.

E’ su questi aspetti che vorremmo capire come si svilupperà la politica della Regione e se ci sarà coerenza tra quanto dichiarato e le azioni messe in campo.

Next Generation EU. A che punto siamo?

Con l’inizio dell’anno riprenderà con ancora maggiore forza la discussione sul Programma Next Generation EU, e le ripercussioni che potrà avere per il nostro Paese.

Due considerazioni sulla gestione a livello nazionale.

La prima è che attorno a questa partita, decisiva per lo sviluppo dei prossimi 30 anni del nostro Paese, si sta giustamente catalizzando l’attenzione e le tensioni di molti soggetti, per la struttura di quel piano, per le modalità di gestione del fondo. Una discussione che sta attraversando anche le forze di maggioranza, con toni eccessivi rispetto alla fase che dovremo affrontare, dove, come ha detto il presidente Mattarella, avremo bisogno non di chi distrugge ma di “costruttori, per porre le basi per una stagione nuova”.

La seconda è che il Next Generation EU è un progetto di grande complessità: ha alcune condizioni chiave nell’indirizzo della spesa – almeno il 37% la transizione verde dell’economia, almeno il 20% la digitalizzazione – e nelle tempistiche della spesa – il 70% entro il 2022, ili resto entro il 2023.

E il piano deve finanziare progetti e piani che abbiano un impatto sul lavoro, sull’ambiente, sull’equità, e che siano considerati “strategici” rispetto al futuro del Paese, nella valutazione finale che verrà fatta in sede Europea, che infatti sconsiglia una eccessiva parcellizzazione delle misure in mille iniziative.

Per questo il Piano elaborato dal Governo dovrà affrontare – entro febbraio – un complesso di interlocuzioni, a partire dal Parlamento al ruolo che possono svolgere le autonomie locali, Regioni e Comuni in primis.

E la Liguria come si sta muovendo in questa vicenda? Dai primi passi pare non aver compreso appieno che in questa fase non bisognava svuotare i cassetti dei progetti rimasti indietro per fare massa nelle richieste ma provare ad agganciare con proprie iniziative quelle che sono le priorità del Piano (lavoro buono, innovazione, sostenibilità ambientale, equità e parità). Invece si è presentata con un elenco di 24,5 miliardi, pasticciato ed incoerente, di opere che difficilmente potranno vedere la luce entro il 2026.

Per questo, pensiamo che sia necessario che la discussione sul Next Generation EU in Liguria sia sempre più amplia, perché coinvolge la capacità progettuale ed organizzativa di soggetti pubblici e privati, e non possa essere demandata solo a carteggi tra Regioni e Ministeri. Abbiamo sollecitato un Consiglio Regionale straordinario nel mese di gennaio, per aprire una discussione pubblica su quello che la Liguria può fare all’interno di questo piano (non solo opere infrastrutturali strategiche, come la Diga di Genova, la Pontremolese o il raddoppio ferroviario, ma progetti integrati).

I nuovi vertici della sanità ligure

Un ultimo argomento di cui vorrei parlavi sono le modifiche dei vertici della sanità ligure.

In breve è successo questo: solo uno dei Direttori Generali è stato confermato, segno di quanto il sistema precedente abbia funzionato male.

Il Commissario Locatelli, il dominus di ALISA ha finito la sua stagione, segno anche questo che il sistema precedente sia stato totalmente fallimentare.

Ad oggi però non è stata portata a termine l’unica cosa che davvero potrebbe risollevare la sanità in Liguria e riportare un po’ di ordine: chiudere quel carrozzone burocratico di ALISA, anzi Toti ne prevede un nuovo dipartimento per il Professor virologo e influencer Matteo Bassetti. Non il miglior modo di iniziare il nuovo anno.

Qui alcune mie considerazioni.

In diretta

Come già anticipato la diretta di sabato 9 gennaio alle 14.30 è dedicata ai “Vaccini COVID, per capirne di più” con il medico e responsabile PD della Sanità in Liguria Andrea Telchime.