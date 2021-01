Chiavari: aperte le iscrizioni alla scuola materna “Della Torre”

di Giuseppe Valle

Da oggi sono aperte le preiscrizioni alla storica scuola materna “Della Torre” per l’a. s. 2021-22.

L’Asilo Infantile di Chiavari, con sede in Via Federico Delpino, 7 – Chiavari, comunica che dal 4 al 25 Gennaio 2021 sono aperte le preiscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “Della Torre” per l’anno scolastico 2021/2022.

Per informazioni e/o per prenotare “Open Day su appuntamento”: