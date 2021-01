Camogli: biglietteria Fs, si è riunita la commissione

di Consuelo Pallavicini

A Camogli, si è riunita nuovamente la 4ª commissione consiliare per discutere su un tema oggetto di alcune interpellanze di Agostino Bozzo: la chiusura della biglietteria che aveva sede nei locali della stazione ferroviaria, spostata nell’ufficio della Pro Loco che già effettuava abbonamenti ed alcuni tipi di biglietti. All’incontro, per dare ragguagli, ha partecipato Antonio Verdina, presidente della Pro Loco.

Presenti Elisabetta Abamo, Elisabetta Anversa, Elisabetta Caviglia, Agostino Revello.

Bozzo ha ribadito che la chiusura, nel giugno scorso, sia da considerare un errore.

Anversa ha risposto, come già altre volte in Commissione ed in Consiglio comunale, che Trenitalia ha deciso di chiudere tutte le biglietterie da Camogli a Brignole perché non trovava conveniente tenerle aperte e che altri comuni non hanno organizzato un servizio sostituivo; che Ferrovie dello Stato dal 2013 non risponde al Comune sul comodato d’uso dei locali; che l’amministrazione Comunale contribuisce con un importo annuale di 10.000 euro per poter garantire il servizio di biglietteria ferroviaria ai cittadini e ai turisti oltre ad ulteriori 25.000 per altri servizi offerti dalla Pro Loco; che l’orario di apertura rispetto alla biglietteria in stazione è stato ampliato.

Verdina ha dato conferma della situazione e sottolineato che i servizi disponibili sono aumentati rispetto a prima. Sui contratti ai due dipendenti ha specificato che erano a tempo determinato, che uno ha deciso di proseguire negli studi di medicina e che comunque nulla vieta in futuro di assumere personale. Resta il fatto che vi sono spese maggiori a fronte di minori incassi. Nell’ultimo mese la biglietteria ha fruttato 82 euro.