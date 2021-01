Camogli: allo Studio Avart “Aforismana” di Barbarah Guglielmana

Da Mario Barrai riceviamo e pubblichiamo

Tra le opere conservate nello Studio Avart di Camogli ci sono alcuni “Aforismana” di Barbarah Guglielmana, protagonista, nelle estati 2017-18-19, di esposizioni e reading presso la galleria d’arte di Rosaria Avagliano, e a Genova.

La dottoressa-poetessa-artista, molto apprezzata nella primavera 2020 per la performance sul virus a Codogno e per la mostra “I panni si lavano in casa” sul tema della violenza sulle donne, ha ora realizzato un’installazione, ancora una volta documentata dalla collega in camice bianco, e fotografa-poetessa, Ilaria Francesca Martino (lamartinao.blogspot.com). A Pavia, dove esercita la professione di medico del Pronto Soccorso e fa volontariato, la Guglielmana ha adagiato su una panchina, in un viale rifugio di clochard, una sagoma di cartone raffigurante una persona sdraiata, ricoperta dalla scritta “Siamo uomini o cartoons?” Le parole sono in rosso e blu, colori scelti per simboleggiare rispettivamente la donna e l’uomo, e quindi il rischio per chiunque di finire su una strada, vista l’attuale crisi economica. Numerosi passanti hanno osservato quel profilo che rappresenta una persona raggomitolata su sé stessa, infreddolita, denutrita, e riflettuto sulla povertà, “l’isolamento sociale, le fragilità così importanti da focalizzare in questo tempo in cui emergeranno, aumenteranno, scoppieranno”, dice l’artista. Il titolo dell’installazione richiama il film di Totò “Siamo uomini o caporali?” giocando con la parola “cartoons”, nel doppio senso di cartoni animati (quindi finzione, superficialità) e del cartone che spesso costituisce l’improvvisato giaciglio dei senzatetto. L’opera è un “Aforismana”, invenzione di Barbarah consistente in una combinazione di disegni e parole (a cui in questo caso si aggiungono materia e fisicità, ovvero la sagoma di cartone ritagliata intorno al corpo dell’artista) per dare messaggi intuitivi e sintetici in campo sociale e/o culturale; numerosi esempi sono visibili su instagram, @aforismana.

Alla fine dell’inverno scorso Guglielmana e Martino, entrambe medico del Pronto Soccorso Covid a Pavia, hanno contratto il virus durante il servizio. Non si sono perse d’animo, hanno condiviso il domicilio della quarantena, si sono curate a vicenda, e hanno organizzato la mostra domestica “I panni si lavano in casa”, visibile sulla pagina facebook “Non Una Di Meno Pavia”, contro “la violenza domestica che non dobbiamo tollerare”, dice con decisione Barbarah. L’esposizione, integrata da nuove opere, a maggio è stata riproposta nel negozio “Costruzioni” di Pavia col titolo “S’aveva bisogno di rivestire l’anima”: il ricavato della vendita di tutti i ventisei disegni è stato devoluto in beneficenza, alla locale mensa dei Frati per i poveri.

Tornate al lavoro, le due dottoresse non hanno perso creatività ed entusiasmo, la stessa energia che trapelava dal sorriso di Barbarah e di un’altra amica fotografa, Anna Venturini (instagram: @annaventuphoto), sedute sul Molo di Camogli due-tre anni fa, col faro alle spalle, come si vede dalle foto di nuvoleonde.wixsite.com: lo stesso faro protagonista della copertina di “Andavo per nuvole e onde”, (Ed. La Vita Felice, 2017), poesie della Guglielmana e foto della Venturini. Le due giovani pavesi lo hanno presentato presso Avart nel settembre 2017 durante il Festival della Comunicazione, mentre l’antica via al Molo scintillava di lanterne di vari colori e poesie dipinte su seta e appese: era l’installazione artistica “Parolando con le luci” dell’illustratrice e scenografa Maria Chiara Di Palo.

Il settembre successivo, sempre durante il Festival, la galleria camogliese di Rosaria Avagliano ha ospitato la mostra “Aforismana : un pensiero quasi lineare”, e la lettura di poesie e testi “Visioni di Liguria”, a cura di Barbarah. I suoi “Ometti oliviani” (dal titolo del suo libro del 2015, che raffigura donne e uomini filiformi, abbinati a parole), camminano nella vita in punta di piedi, delicati e ipersensibili, simpatici e ironici, disarmanti nella loro genuinità. Un mese dopo è stata la volta di “Tran-sito : in viaggio per i continenti”, con poesie e testi letti dalla giovane pavese.

Nel maggio 2019, Post Eat Pavia, in collaborazione con Avart, ha esposto “Aforismana : il gusto per la vita”, illustrazioni e grafiche della Guglielmana. Il mese seguente, l’installazione “Summa” di Barbarah, in plexiglass, acciaio e illuminazione, proposta da Studio Avart, ha partecipato al Concorso d’Arte Contemporanea promosso da Quarto Pianeta nello Spazio 21 dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova: viene “segnalata per l’idea e il contenuto” dalla Giuria.

Rosaria Avagliano va meritevolmente raccogliendo queste e altre opere, offrendo uno spaccato di artisti contemporanei liguri e non: i dipinti naif della compianta Alessandra Puppo e i soggetti marini di Daniela Corallo, l’ardesia di Daniel Menck e i delicati fiabeschi disegni di Maria Chiara Di Palo, le ceramiche di Laura Scappatura e di Franca Briatore, e tanti altri. Una visita ad Avart consentirebbe di scoprirli. Dpcm permettendo, ovviamente…

https://nuvoleonde.wixsite.com/libro/