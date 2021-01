di Guido Ghersi

Al pari di altre amministrazioni comunali della vallata anche quella di Brugnato, guidata dal sindaco Corrado Fabiani, nell’ultima giunta al fine di aiutare le imprese del paese, pesantemente penalizzate dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica, ha stanziato un fondo di 66.382,09 che verrà utilizzato, in via principale, per ridurre la Tari. .