Bogliasco: in sicurezza la falesia sotto la passeggiata

A Bogliasco, il tratto di litorale sotto la passeggiata di via Bettolo, compreso fra località “Sotto chiesa” e il circolo subacqueo, è da tempo soggetto a fenomeni di erosione della spiaggia e dissesto delle pareti rocciose L’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari.

La consulenza geologica, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e la contabilità connesse all’intervento di consolidamento e messa in sicurezza della falesia sotto la passeggiata, è stato affidato all’ingegnere Riccardo Giammarini con studio a Genova.

I lavori verranno realizzati dalla ditta Campra Rocciatori Snc di Duilio Campra & C. con sede in Samperyre (Cuneo) per complessivi 45.803 euro.