A causa della pandemia i Volontari del soccorso non effettueranno il tesseramento porta porta; danno appuntamento con i cittadini domenica 10 gennaio in piazza Gaggini dalle 9.30 alle 12.30. Inutile sottolineare l’importanza di questa pubblica assistenza chiamata spesso a prestare servizio non solo a Camogli e Recco, ma anche a San Lorenzo della Costa e nel Parco di Portofino.