RASSEGNA STAMPA. Asl 4: trenta nuovi contagi; un decesso

Oggi, domenica 3 gennaio, auguri a Genoveffa. Mercati settimanali: annullato per allerta rossa. Parole: allerta (grido di allarme o di reciproca esortazione delle sentinelle; stato in cui occorre una particolare attenzione in vista di un possibile pericolo). Proverbi: “La cattiva erba non muore mai”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Emergenza covid: una vittima (Gabriella Bairo, 99 anni di Rapallo) e trenta nuovi contagi. Fondi europei: le scelte dei Comuni.

Moneglia: frana strada, dieci case isolate. Sestri Levante: concessioni demaniali, aumento choc. Lavagna: festa per Anna Contino, prima nata del 2021. Cogorno: centro raccolta differenziata, gestione rinnovata per dieci anni. Chiavari: Ascom alle banche “Non tagliate il credito”. Chiavari: il liceo Marconi-Delpino prepara il rientro per gli orari. Chiavari: chiude il Fondo Chiara Rama. Chiavari: linea C2 confermata la gratuità per tutto l’anno. Chiavari: il Comune seleziona un perito per stimare il reale valore del teatro Cantero (Commento. Era l’ora. Si continua a parlare di milioni per uno stabile non solo vincolato; il sindaco dovrebbe nominare un perito anche per stimare il valore dei lavori per rendere il locale agibile e degno del suo nome, almeno 5 milioni, altro che 500.000). Chiavari: la Società Economica e l’anno di Dante.

Zoagli: organico comunale: nuovo segretario ed un funzionario in meno. Rapallo: il Comune rifà l’impianto elettrico al castello. Santa Margherita Ligure: accordo per restaurare i monumenti pubblici. Santa Margherita Ligure: Di Marco stasera online. Santa Margherita Ligure: scattano i nuovi canoni; l’Ascom chiede chiarezza.

Camogli: nuovo Puc, questionario in Comune. Camogli: San Valentino, concorso fotografico. Camogli: il tesoro sommerso domani alle 21.10 su Rai Storia. Camogli: progetti per area fitness e percorso pedonale.

Cicagna: automobili elettriche, arrivano le colonnine. Ne: il formaggio della miniera supera l’esame. Mezzanego: “Il governo dimentica le priorità”. Val d’Aveto: altra nevicata eccezionale “Ora speriamo nella zona gialla”.