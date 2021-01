Rapallo: Elisabetta Lai in corsa come prima sindaca

Circola sempre più spesso a Rapallo il nome di Elisabetta Lai quale futura sindaca. Anzi, primo sindaco donna della città. Carlo Bagnasco, dopo il secondo mandato non potrà più riproporsi e lascia il campo aperto. Il centro destra, se avrà un solo esponente candidato, avrà buone probabilità di vincere sia pure senza arrivare alla maggioranza bulgara di Bagnasco. Lai ha maturato esperienza sia come assessora al commercio (ruolo poi abbandonato e oggi gestito dal consigliere Giorgio Tasso) sia come assessora al Turismo. In passato aveva assunto notorietà come presidente Ascom. Le elezioni sono ancora lontane, ma prima inizia il percorso verso la candidatura, meglio è.

