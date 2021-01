Rapallo: copertura San Francesco, l’anno della ripartenza

Dopo l’approvazione del progetto definitivo, l’atto di indirizzo della giunta comunale di Rapallo e superati i tempi tecnici-burocratici, verrà indetta la gara per ultimare i lavori di messa in sicurezza della copertura del torrente San Francesco fino a piazzetta Ruffini compresa.

In pratica si dovrà procedere alla demolizione della soletta esistente da dove sono stati interrotti i lavori fino a via Assereto e piazzetta Ruffini. Poi, come era stato fatto nel tratto precedente, si dovrà abbassare l’alveo, ricostruire le ‘spallette-argine” e quindi passare alla copertura con le travi prima di collegare il tutto con una gettata di cemento e passare all’asfaltatura. E alla ricostruzione della fontana del polpo.

In totale i lavori sono previsti in 400 giorni, ossia poco più di un anno. Forse dalla primavera 2021 all’inizio dell’estate 2022.

Sarà un cantiere invasivo per la città come lo era stato durante la prima parte dei lavori con la chiusura al traffico del passaggio dal lungomare a piazza Pastene; questa volta dovrà essere chiusa via Assereto nella sua parte finale.

A coordinare i lavori ci sarà l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio che con il dirigente Fabrizio Cantoni monitorerà quotidianamente la situazione per evitare ritardi e carenze. Col comandante della polizia urbana Fabio Lanata, Lasinio cercherà di limitare i disagi al traffico, specie nella stagione estiva, limitando il più possibile la pur necessaria chiusura al traffico di via Assereto. Forse affrontando i lavori con due cantieri all’estremo del tratto interessato.

Il polpo avrà una nuova vasca