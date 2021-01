Rapallo: comitato chiede documentazione sul porto

Da Andrea Carannante per il Comitato Difendi Rapallo, riceviamo e pubblichiamo (La documentazione è pubblicata sul sito Ambiente della Regione Liguria responsabile del progetto approvato il 17 gennaio 2020 dalla Conferenza dei servizi)



Il Comitato Difendi Rapallo, nato alcuni mesi fa con lo scopo di vigilare sulla ricostruzione del porto di Rapallo e intervenire qualora fosse necessario attraverso le istanze previste dalla legge, chiede pubblicamente e formalmente al Sindaco Carlo Bagnasco, al Presidente Mentore Campodonico e ai Consiglieri Comunali di poter acquisire tutti gli atti pubblicati e depositati al Comune di Rapallo ad oggi, dopo l’ultimo Consiglio Comunale.

Tale richiesta per una visione complessiva, e una eventuale condivisione dei progetti.

Certi in una collaborazione attendiamo al più presto un sicuro riscontro, affinché le osservazioni e gli interventi del Comitato non giungano in ritardo rispetto ad un possibile nuovo intervento.