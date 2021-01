di Guido Ghersi

A Monterosso, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di fine anno, è stata cancellata la Cosap, ossia la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa allo scorso anno. Un sospiro di sollievo per commercianti ed imprenditori locali alle prese con le difficoltà finanziarie legate alla pandemia da Covid-19 in atto. Il sindaco, Emanuele Maggia ha dichiarato: “In questo momento di difficoltà è necessario. Questa pandemia ha colpito il tessuto economico e sociale”.